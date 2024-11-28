В Тбилиси после заявления Кобахидзе об отказе от переговоров по ЕС проходит митинг
Вечером в четверг, 28 ноября, в Тбилиси проходит стихийный митинг в ответ на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года. Об этом сообщило Эхо Кавказа.
Митинг проходит возле центрального офиса правящей партии Грузинская мечта. Участники акции утверждают, что это решение власти является предательством интересов страны и нарушением статьи 78 Конституции Грузии, где закреплено стремление к европейской интеграции.
По их словам, подобные действия ставят под угрозу будущее Грузии и разрушают многолетние усилия по сближению с Европой. Акция протеста была организована через социальные сети.
Часть протестующих также собралась у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.
Параллельно президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит экстренные консультации с дипломатическим корпусом, после которых она выступит с заявлением.
Ранее в этот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.
"Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от каких-либо бюджетных грантов со стороны ЕС", – заявил премьер Грузии.
При движении в парламенте в Тбилиси 🇬🇪🇪🇺✊🏻 pic.twitter.com/oyQTlNr9aB— Alexander Kavtaradze (@alexkavtaradze_) November 28, 2024
Протестеры подверглись streets of Tbilisi po Irakli Kobakhidze, ukazující, что Георгий Dream party должны действовать вплоть до вступающих в Европу демократических принадлежностей "2028 год", подробно безусловно legitimizing свою собственную власть.— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) November 28, 2024
Protests are taking place simultaneously in…pic.twitter.com/yb9Q1QYneP
#Tbilisi right now! #GeorgiaProtests pic.twitter.com/XkKQNVwF9e— Mariam Geguchadze (@mariamgegu) November 28, 2024
- 3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президента.
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