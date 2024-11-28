В Тбилиси после заявления Кобахидзе об отказе от переговоров по ЕС проходит митинг
Протесты в Грузии (Иллюстративное фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Вечером в четверг, 28 ноября, в Тбилиси проходит стихийный митинг в ответ на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

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Митинг проходит возле центрального офиса правящей партии Грузинская мечта. Участники акции утверждают, что это решение власти является предательством интересов страны и нарушением статьи 78 Конституции Грузии, где закреплено стремление к европейской интеграции.

По их словам, подобные действия ставят под угрозу будущее Грузии и разрушают многолетние усилия по сближению с Европой. Акция протеста была организована через социальные сети.

Часть протестующих также собралась у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

Параллельно президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит экстренные консультации с дипломатическим корпусом, после которых она выступит с заявлением.

Ранее в этот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

"Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от каких-либо бюджетных грантов со стороны ЕС", – заявил премьер Грузии.

  • 3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президента.
  • 5 июня посол ЕС в Грузии Герчинский сказал, что после принятия скандального закона об "иноагентах" безвизовый режим со страной будет пересмотрен.
  • 19 июля Кобахидзе заявил, что отношения между Тбилиси и Брюсселем улучшатся после завершения войны в Украине.
  • 4 октября стало известно, что Евросоюз приостановил встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии.
  • 18 октября Евросовет объявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в ЕС.
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