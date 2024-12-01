Протести у Тбілісі. Силовикам не вдалося розігнати людей, поранений фоторепортер – відео

З вечора 30 листопада силовики атакували мітингувальників газовими "гранатами". Люди розбивали вітрини, щоб знайти укриття й уникнути задухи

Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

Грузинським силовикам не вдалося розігнати протестувальників у Тбілісі, які третю ніч поспіль виступають проти керівної партії "Грузинська мрія". Як зазначає агентство News Georgia, в ніч проти 1 грудня люди використовували проти спецпризначенців багатоствольний феєрверк.

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З вечора 30 листопада силовики атакували мітингувальників газовими "гранатами". Люди розбивали вітрини, щоб знайти укриття й уникнути задухи. Згодом учасники акції протесту почали використовувати піротехніку, зокрема багатоствольний феєрверк.

"Ще одна жорстока ніч у Тбілісі. Незаконний уряд вдається до незаконних методів, щоб змусити замовкнути грузинів, які твердо стоять за свій конституційний, європейський вибір", – заявляла президентка країни Саломе Зурабішвілі.

За інформацією Ехо Кавказа, поранення отримав фоторепортер Суспільного мовника та Reuters Іраклій Геденидзе. Йому в ногу, ймовірно, влучив піротехнічний пристрій.

Видання також опублікувало відео, на якому пожежники вилили на землю воду, яка призначалася для розгону протестувальників.

28 листопада Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори.

Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися мітинги, які тривають донині.

30 листопада проєвропейська президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом.