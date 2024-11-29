У Міноборони Грузії слід за МЗС висловили протест щодо відмови від євроінтеграції

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Десятки працівників міністерства оборони Грузії висловили протест проти рішення уряду заморозити процес вступу країни до Євросоюзу до 2028 року. Про це повідомляє News Georgia.

Співробітники оприлюднили колективну заяву, яку наразі підписали 43 представники різних департаментів оборонного міністерства. На їхню думку, євроінтеграція є критично важливим та безальтернативним напрямком для гарантування безпеки Грузії.

"Саме європейська та євроатлантична інтеграція є безальтернативним шляхом подальшого зміцнення безпеки країни та зміцнення її суверенітету, а також основним пріоритетом зовнішньої та безпекової політики, що закріплено як Конституцією Грузії, так і всіма концептуальними документами на національному та відомчому рівнях", - йдеться у заяві.

Раніше майже сотня працівників міністерства закордонних справ Грузії у спільній заяві виступили проти призупинення переговорів про євроінтеграцію.

18 жовтня Єврорада оголосила про фактичне призупинення процесу вступу Грузії до ЄС.

28 листопада Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори.

Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися стихійні мітинги.

У ніч проти 29 листопада поліція розігнала мітингувальників, застосовуючи водомети.