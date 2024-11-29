В Минобороны Грузии вслед за МИД выразили протест по поводу отказа от евроинтеграции

Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

Десятки работников министерства обороны Грузии выразили протест против решения правительства заморозить процесс вступления страны в Евросоюз до 2028 года. Об этом сообщает News Georgia.

Сотрудники обнародовали коллективное заявление, которое в настоящее время подписали 43 представителя разных департаментов оборонного министерства. По их мнению, евроинтеграция является критически важным и безальтернативным направлением для обеспечения безопасности Грузии.

"Именно европейская и евроатлантическая интеграция является безальтернативным путем дальнейшего укрепления безопасности страны и укрепления ее суверенитета, а также основным приоритетом внешней политики и политики безопасности, что закреплено как Конституцией Грузии, так и всеми концептуальными документами на национальном и ведомственном уровнях", - говорится в заявлении.

Ранее около сотни работников министерства иностранных дел Грузии в совместном заявлении выступили против приостановки переговоров о евроинтеграции.

18 октября Евросовет объявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в ЕС.

28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы.

В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались стихийные митинги.

В ночь на 29 ноября полиция разогнала митингующих, применяя водометы.