В Грузии силой разогнали митинг сторонников евроинтеграции. МИД отреагировал

В МИД считают, что обострение ситуации в Грузии является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября

Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Украина решительно осуждает применение силы против мирной акции протеста в Тбилиси, собравшейся после заявления премьер-министра Грузии Иракли Кобахидзе об отказе от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года. Так Министерство иностранных дел отреагировало на события в Грузии.

МИД призвал власти уважать право граждан Грузии на мирный протест и воздерживаться от насилия и провокаций.

В ведомстве отметили, что обострение ситуации в Грузии является результатом многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября. Все зафиксированные международными наблюдателями нарушения должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности.

"Украина разочарована решением правительства Грузии приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС. Это решение, как и применение силы против мирной акции протеста, является свидетельством сворачивания демократических процессов в стране в угоду Москве", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что не зря руководство Грузии получило публичную похвалу от Кремля за действия вопреки европейскому выбору собственного народа.

Внешнеполитическое ведомство призвало правительство Грузии уважать стремление подавляющего большинства грузинского народа быть неотъемлемой частью Европы и вернуться к выполнению всех реформ, необходимых для обретения страной членства в ЕС.

18 октября Евросовет объявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в ЕС.

28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы.

В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались стихийные митинги.

В ночь на 29 ноября полиция разогнала митингующих, применяя водометы.