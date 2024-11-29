У Грузії силою розігнали мітинг прихильників євроінтеграції. МЗС відреагувало

У МЗС вважають, що загострення ситуації в Грузії є наслідком численних порушень на парламентських виборах 26 жовтня

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili / EPA)

Україна рішуче засуджує застосування сили проти мирної акції протесту в Тбілісі, яка зібралася після заяви прем’єр-міністра Грузії Іраклі Кобахідзе про відмову від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на події в Грузії.

МЗС закликало владу поважати право громадян Грузії на мирний протест та утримуватися від насильства і провокацій.

У відомстві зазначили, що загострення ситуації в Грузії є наслідком численних порушень на парламентських виборах 26 жовтня. Всі зафіксовані міжнародними спостерігачами порушення мають бути розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності.

"Україна розчарована рішенням уряду Грузії призупинити до 2028 року переговори про вступ до ЄС. Це рішення, як і застосування сили проти мирної акції протесту, є свідченням згортання демократичних процесів в країні на догоду Москві", – йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що не дарма керівництво Грузії отримало публічну похвалу від Кремля за дії всупереч європейському вибору власного народу.

Зовнішньополітичне відомство закликало уряд Грузії поважати прагнення переважної більшості грузинського народу бути невіддільною частиною Європи та повернутися до виконання всіх реформ, необхідних для набуття країною членства в ЄС.

18 жовтня Єврорада оголосила про фактичне призупинення процесу вступу Грузії до ЄС.

28 листопада Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори.

Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися стихійні мітинги.

У ніч проти 29 листопада поліція розігнала мітингувальників, застосовуючи водомети.