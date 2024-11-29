Более 90 сотрудников МИД Грузии выступили против приостановки евроинтеграции

Решение руководящей партии о приостановлении переговоров по вступлению Грузии в ЕС не отвечает стратегическим интересам страны, считают дипломаты

Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Около сотни работников Министерства иностранных дел Грузии в совместном заявлении выступили против приостановки переговоров о евроинтеграции. Об этом сообщило местное медиа Грузия Online.

Заявление подписал 91 сотрудник МИД. В нем говорится, что решение руководящей партии о приостановлении переговоров по вступлению Грузии в Европейский Союз не отвечает стратегическим интересам страны и противоречит требованиям статьи 78 Конституции.

"Наша главная обязанность как дипломатов – защищать национальные интересы Грузии и быть верными Конституции. В течение многих лет грузинская дипломатия прилагала все усилия для присоединения Грузии к европейским и евроатлантическим структурам, которые являются волей и историческим выбором грузинского народа", – отмечается в заявлении.

Дипломаты выразили уверенность, что односторонний отказ Грузии от евроинтеграции приведет к негативным стратегическим последствиям.

"Не исключено, что подобных благоприятных обстоятельств для присоединения к европейским и евроатлантическим структурам уже не будет. Кроме того, затягивание переговорного процесса по вступлению приведет к изоляции страны", – утверждают дипломаты.

Они добавили, что без поддержки западных партнеров Грузия остается лицом к лицу с угрозами, которые "особенно усиливаются на фоне текущих процессов в среде международной безопасности".

Представители МИД подчеркнули, что по-прежнему отданы европейскому и евроатлантическому интеграционному курсу Грузии.

18 октября Евросовет объявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в ЕС.

28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы.

В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались стихийные митинги.

В ночь на 29 ноября полиция разогнала митингующих, применяя водометы.