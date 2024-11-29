Понад 90 працівників МЗС Грузії виступили проти призупинення євроінтеграції

Рішення керівної партії про призупинення переговорів щодо вступу Грузії в ЄС не відповідає стратегічним інтересам країни, вважають дипломати

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Майже сотня працівників Міністерства закордонних справ Грузії у спільній заяві виступили проти призупинення переговорів про євроінтеграцію. Про це повідомило місцеве медіа Грузія Online.

Заяву підписав 91 працівник МЗС. У ній йдеться, що рішення керівної партії про призупинення переговорів щодо вступу Грузії в Європейський Союз не відповідає стратегічним інтересам країни та суперечить вимогам статті 78 Конституції.

"Наш головний обов'язок як дипломатів – захищати національні інтереси Грузії та бути вірними Конституції. Протягом багатьох років грузинська дипломатія докладала всіх зусиль для приєднання Грузії до європейських та євроатлантичних структур, що є волею та історичним вибором грузинського народу", – зазначається в заяві.

Дипломати висловили впевненість, що одностороння відмова Грузії від євроінтеграції призведе до негативних стратегічних наслідків.

"Не виключено, що подібних сприятливих обставин для приєднання до європейських та євроатлантичних структур уже не буде. Крім того, затягування переговорного процесу щодо вступу призведе до ізоляції країни", – стверджують дипломати.

Вони додали, що без підтримки західних партнерів Грузія залишається віч-на-віч із загрозами, які "особливо посилюються на тлі поточних процесів у середовищі міжнародної безпеки".

Представники МЗС наголосили, що як і раніше віддані європейському та євроатлантичному інтеграційному курсу Грузії.

18 жовтня Єврорада оголосила про фактичне призупинення процесу вступу Грузії до ЄС.

28 листопада Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори.

Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися стихійні мітинги.

У ніч проти 29 листопада поліція розігнала мітингувальників, застосовуючи водомети.