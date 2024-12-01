Протесты в Тбилиси. Силовикам не удалось разогнать людей, ранен фоторепортер – видео

С вечера 30 ноября силовики атаковали митингующих газовыми "гранатами". Люди разбивали витрины, чтобы найти укрытие и избежать удушья

Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

Грузинским силовикам не удалось разогнать протестующих в Тбилиси, которые третью ночь подряд выступают против руководящей партии "Грузинская мечта". Как отмечает агентство News Georgia, в ночь на 1 декабря люди использовали против спецназовцев многоствольный фейерверк.

С вечера 30 ноября силовики атаковали митингующих газовыми "гранатами". Люди разбивали витрины, чтобы найти укрытие и избежать удушья. Впоследствии участники акции протеста начали использовать пиротехнику, в том числе многоствольный фейерверк.

"Еще одна жестокая ночь в Тбилиси. Незаконное правительство прибегает к незаконным методам, чтобы заставить замолчать грузин, твердо стоящих за свой конституционный, европейский выбор", – заявляла президент страны Саломе Зурабишвили.

По информации Эхо Кавказа, ранение получил фоторепортер Общественного вещателя и Reuters Ираклий Геденидзе. Ему в ногу, вероятно, попало пиротехническое устройство.

Издание также опубликовало видео, на котором пожарные вылили на землю воду, предназначавшуюся для разгона протестующих.

28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы.

В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся до сих пор митинги.

30 ноября проевропейский президент Грузии Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция будет продолжаться до избрания нового президента новым парламентом.