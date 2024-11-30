Президент Грузии: Останусь на должности, пока не появится законный парламент

Она подчеркнула, что легитимного парламента в стране нет, а нелегитимный институт не может выбрать нового президента

Саломе Зурабишвили (Фото: President.ge)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может выбрать нового президента, а значит, ее каденция продолжится до избрания нового президента новым парламентом. Слова политика передает проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

"Я хочу сказать общественности, что и здесь, с президентом, являющимся единственным независимым, легитимным институтом, существует национальный консенсус. Завтра общество и политические партии встретятся со мной. Вместе мы руководим политическим процессом, которым руководите вы снаружи, на улице и в разных сферах общества", – заявила она.

Зурабишвили отметила, что будет во главе политического процесса, оставаясь президентом.

Она подчеркнула, что легитимного парламента в Грузии нет, а нелегитимный институт не может выбрать нового президента.

Президент отметила, что ее мандат будет действовать, пока не появится законно избранный парламент, который изберет кого-то ей на замену.

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Между тем по всей Грузии проходят акции протеста: сначала люди выходили против результатов выборов, а затем против решения пророссийской партии власти "Грузинская мечта" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Происходят столкновения, есть пострадавшие.

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что во время акции 30 ноября в столице страны, Тбилиси, задержаны 107 человек, которым инкриминируют неповиновение требованиям полиции и мелкое хулиганство.

Ранее "Грузинская мечта" объявила, что выборы президента пройдут 14 декабря, а инаугурация – 29-го числа. Спикер парламента Шалва Папуашвили утверждал, что шестилетний срок действующего президента истекает 16 декабря.