В Тбилиси многотысячный протест: стычки с силовиками, журналисты заявили о травмах
Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

В Тбилиси вечером 29 ноября продолжается многотысячный протест после того, как власти решили сделать "шаг назад" от евроинтеграции Грузии. Силовики разгоняют людей водометами, происходят стычки, журналисты заявили об избиении.

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Как сообщает Эхо Кавказа, полиция применила спецсредства против участников протестов, в том числе водометные машины. Это произошло после попыток протестующих сломать ограждение у бокового входа в парламент. Перед этим между демонстрантами и стражами порядка происходили стычки, во время которых обе стороны бросали бутылки, камни и другие предметы.

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что часть протестующих вступает в конфронтацию с полицией, повреждая оборудование, поджигая провода и словесно оскорбляя правоохранителей.

По информации МВД, один полицейский получил ранения. Ведомство призвало участников акции воздерживаться от противоправных действий и соблюдать законные требования, подчеркнув, что полиция будет действовать в соответствии с предоставленными ей полномочиями.

Также медиа сообщают о пострадавших журналистах. В частности, журналистку телекомпании Пирвели Мариам Гаприндашвили, фотографа и корреспондента Paper Kartuli Федора Худокормива.

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