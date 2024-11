В Тбилиси многотысячный протест: стычки с силовиками, журналисты заявили о травмах

В Тбилиси вечером 29 ноября продолжается многотысячный протест после того, как власти решили сделать "шаг назад" от евроинтеграции Грузии. Силовики разгоняют людей водометами, происходят стычки, журналисты заявили об избиении.

Как сообщает Эхо Кавказа, полиция применила спецсредства против участников протестов, в том числе водометные машины. Это произошло после попыток протестующих сломать ограждение у бокового входа в парламент. Перед этим между демонстрантами и стражами порядка происходили стычки, во время которых обе стороны бросали бутылки, камни и другие предметы.

This could mark a tipping point for Georgia. Tonight, the streets of Tbilisi are filled with a powerful wave of dignified anger. Similar demonstrations are underway in other major cities across the country. pic.twitter.com/2GzWh00gtD

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что часть протестующих вступает в конфронтацию с полицией, повреждая оборудование, поджигая провода и словесно оскорбляя правоохранителей.

По информации МВД, один полицейский получил ранения. Ведомство призвало участников акции воздерживаться от противоправных действий и соблюдать законные требования, подчеркнув, что полиция будет действовать в соответствии с предоставленными ей полномочиями.

Также медиа сообщают о пострадавших журналистах. В частности, журналистку телекомпании Пирвели Мариам Гаприндашвили, фотографа и корреспондента Paper Kartuli Федора Худокормива.

Georgia является truly remarkable, as is ее society!



Это явно в любом случае – не то, что будет принято Russified Georgia, Georgia, у свою очередь, или Georgia под leglegitimate government & parliament



That's why so many of you are out here toy- I see you pic.twitter.com/rQKulYmKPS