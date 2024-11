У Тбілісі багатотисячний протест: сутички з силовиками, журналісти заявили про травми

У Тбілісі ввечері 29 листопада триває багатотисячний протест після того, як влада вирішила зробити "крок назад" від євроінтеграції Грузії. Силовики розганяють людей водометами, відбуваються сутички, журналісти заявили про побиття.

Як повідомляє Ехо Кавказу, поліція застосувала спецзасоби проти учасників протестів, зокрема водометні машини. Це сталося після спроб протестувальників зламати огородження біля бокового входу до парламенту. Перед цим між демонстрантами й правоохоронцями відбувалися сутички, під час яких обидві сторони кидали пляшки, каміння та інші предмети.

This could mark a tipping point for Georgia. Tonight, the streets of Tbilisi are filled with a powerful wave of dignified anger. Similar demonstrations are underway in other major cities across the country. pic.twitter.com/2GzWh00gtD

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що частина протестувальників вступає в конфронтацію з поліцією, пошкоджуючи обладнання, підпалюючи дроти та словесно ображаючи правоохоронців.

За інформацією МВС, один поліціянт отримав поранення. Відомство закликало учасників акції утримуватися від протиправних дій і дотримуватися законних вимог, наголосивши, що поліція діятиме відповідно до наданих їй повноважень.

Також медіа повідомляють про постраждалих журналістів. Зокрема, журналістку телекомпанії Пірвелі Маріам Гапріндашвілі, фотографа та кореспондента Paper Kartuli Федора Худокорміва.

Georgia is truly remarkable, as is its society!



It's evident in every way- no one is willing to accept a Russified Georgia, a Georgia deprived of its constitution, or a Georgia under an illegitimate government & parliament



That's why so many of you are out here today- I see you pic.twitter.com/rQKulYmKPS