Грузинская мечта выдвигает бывшего футболиста Кавелашвили на пост президента страны
Кандидатом от правящей партии Грузии Грузинская мечта на пост президента станет бывший футболист Михаил Кавелашвили. Об этом заявил глава партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, передает Эхо Кавказа.
Кавелашвили, являющийся одним из лидеров формально обособленной группы Сила народа, ранее занимал 18 место в партийном списке Грузинской мечты на парламентских выборах 26 октября, отмечают журналисты.
Михаил Кавелашвили – известный в прошлом футболист. Свою карьеру начал в тбилисском "Локомотиве", а затем перешел в "Динамо Тбилиси", с которым шесть раз становился чемпионом Грузии. В 1995 году он присоединился к русскому клубу "Спартак-Алания" из Владикавказа, а через год перешел в английский "Манчестер Сити". После этого выступал в нескольких швейцарских клубах, завершая успешную международную карьеру.
Его политическая позиция часто была контроверсионной: он критиковал Запад и выражал скептицизм по поводу процесса евроинтеграции Грузии.
- Выборы президента Грузии назначены на 14 декабря, впервые в истории страны его будет выбирать не население, а Избирательная коллегия.
- Обновленный состав правительства Грузии будет утвержден на заседании парламента в четверг, 28 ноября. Легитимность парламента не признают действующая президент страны Саломе Зурабишвили и оппозиционные политические силы.