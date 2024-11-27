Грузинская мечта выдвигает бывшего футболиста Кавелашвили на пост президента страны

Михаил Кавелашвили (Фото: Эхо Кавказа)

Кандидатом от правящей партии Грузии Грузинская мечта на пост президента станет бывший футболист Михаил Кавелашвили. Об этом заявил глава партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, передает Эхо Кавказа.

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Кавелашвили, являющийся одним из лидеров формально обособленной группы Сила народа, ранее занимал 18 место в партийном списке Грузинской мечты на парламентских выборах 26 октября, отмечают журналисты.

Михаил Кавелашвили – известный в прошлом футболист. Свою карьеру начал в тбилисском "Локомотиве", а затем перешел в "Динамо Тбилиси", с которым шесть раз становился чемпионом Грузии. В 1995 году он присоединился к русскому клубу "Спартак-Алания" из Владикавказа, а через год перешел в английский "Манчестер Сити". После этого выступал в нескольких швейцарских клубах, завершая успешную международную карьеру.

Его политическая позиция часто была контроверсионной: он критиковал Запад и выражал скептицизм по поводу процесса евроинтеграции Грузии.

Выборы президента Грузии назначены на 14 декабря, впервые в истории страны его будет выбирать не население, а Избирательная коллегия.

Обновленный состав правительства Грузии будет утвержден на заседании парламента в четверг, 28 ноября. Легитимность парламента не признают действующая президент страны Саломе Зурабишвили и оппозиционные политические силы.