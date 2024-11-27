Грузинська мрія висуває колишнього футболіста Кавелашвілі на посаду президента країни
Кандидатом від керівної партії Грузії Грузинська мрія на пост президента стане колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі. Про це заявив голова партії, мільярдер Бідзіна Іванішвілі, передає Ехо Кавказу.
Кавелашвілі, який є одним із лідерів формально відокремленої групи Сила народу, раніше посідав 18-те місце у партійному списку Грузинської мрії на парламентських виборах 26 жовтня, зазначають журналісти.
Михаїл Кавелашвілі — відомий у минулому футболіст. Свою кар’єру почав у тбіліському "Локомотиві", а згодом перейшов у "Динамо Тбілісі", з яким шість разів ставав чемпіоном Грузії. У 1995 році він приєднався до російського клубу "Спартак-Алания" з Владикавказу, а через рік перейшов до англійського "Манчестер Сіті". Після цього виступав у кількох швейцарських клубах, завершуючи успішну міжнародну кар’єру.
Його політична позиція часто була контроверсійною: він критикував Захід і висловлював скептицизм щодо процесу євроінтеграції Грузії.
- Вибори президента Грузії призначені на 14 грудня, вперше в історії країни його обиратиме не населення, а Виборча колегія.
- Оновлений склад уряду Грузії буде затверджений на засіданні парламенту у четвер, 28 листопада. Легітимність парламенту не визнають чинна президентка країни Саломе Зурабішвілі та опозиційні політичні сили.