Михаїл Кавелашвілі (Фото: Ехо Кавказу)

Кандидатом від керівної партії Грузії Грузинська мрія на пост президента стане колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі. Про це заявив голова партії, мільярдер Бідзіна Іванішвілі, передає Ехо Кавказу.

Кавелашвілі, який є одним із лідерів формально відокремленої групи Сила народу, раніше посідав 18-те місце у партійному списку Грузинської мрії на парламентських виборах 26 жовтня, зазначають журналісти.

Михаїл Кавелашвілі — відомий у минулому футболіст. Свою кар’єру почав у тбіліському "Локомотиві", а згодом перейшов у "Динамо Тбілісі", з яким шість разів ставав чемпіоном Грузії. У 1995 році він приєднався до російського клубу "Спартак-Алания" з Владикавказу, а через рік перейшов до англійського "Манчестер Сіті". Після цього виступав у кількох швейцарських клубах, завершуючи успішну міжнародну кар’єру.

Його політична позиція часто була контроверсійною: він критикував Захід і висловлював скептицизм щодо процесу євроінтеграції Грузії.

Вибори президента Грузії призначені на 14 грудня, вперше в історії країни його обиратиме не населення, а Виборча колегія.

Оновлений склад уряду Грузії буде затверджений на засіданні парламенту у четвер, 28 листопада. Легітимність парламенту не визнають чинна президентка країни Саломе Зурабішвілі та опозиційні політичні сили.