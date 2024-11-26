У Грузії призначили дату виборів президента: його вперше обиратиме не населення

Протести біля парламенту Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Вибори президента Грузії призначили на 14 грудня, вперше в історії країни його обиратиме не населення, а Виборча колегія. Про це повідомило Ехо Кавказу.

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Вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня у будівлі парламенту, а інавгурація – 29 грудня поточного року. Відповідне рішення затвердили на засіданні парламенту члени Грузинської мрії, його підтримали 80 парламентарів. Другий тур виборів (у разі потреби) пройде також 14 грудня.

За словами спікера парламенту Шалви Папуашвілі, важливо, щоб вибори та інавгурація пройшли цього року, щоб термін повноважень президента становив п’ять, а не шість років.

Раніше опозиційний канал Mtavari повідомляв, що на пост президента Грузії розглядаються кандидатури голови Грузинської мрії Іраклія Гарібашвілі та Костянтина Гамсахурдії – сина першого президента країни Звіада Гамсахурдії.

Також 26 листопада стало відомо, що оновлений склад уряду Грузії буде затверджений на засіданні парламенту у четвер, 28 листопада. Легітимність парламенту не визнають чинна президентка країни Саломе Зурабішвілі та опозиційні політичні сили.

Вперше президента Грузії обиратиме не населення, а Виборча колегія. Згідно з Конституцією, до складу колегії входять 300 осіб, зокрема 150 депутатів парламенту Грузії, члени Верховної ради Аджарії та Абхазької автономної республіки (у вигнанні).

Цього року 109 членів колегії зі складу представницьких органів місцевого самоврядування висунуть відповідні політичні партії згідно з квотами, визначеними Центральною виборчою комісією.

Квоти визначаються з дотриманням принципу пропорційного географічного представництва та відповідно до пропорції за підсумками виборів до органів місцевого самоврядування, проведених у 2021 році. Склад Виборчої колегії затвердить ЦВК.

Понад 60 депутатів від опозиції, ймовірно, не візьмуть участі у голосуванні, оскільки вони не визнають легітимність парламенту XI скликання. Поки що неясно, чи братимуть участь у голосуванні представники опозиції з органів місцевого самоврядування.