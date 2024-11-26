В Грузии назначили дату выборов президента: его впервые будет выбирать не население

Протесты у парламента Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Выборы президента Грузии назначены на 14 декабря, впервые в истории страны его будет выбирать не население, а Избирательная коллегия. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря в здании парламента, а инаугурация – 29 декабря текущего года. Соответствующее решение было утверждено на заседании парламента членами Грузинской мечты, его поддержали 80 парламентариев. Второй тур выборов (в случае необходимости) пройдет также 14 декабря.

По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, важно, чтобы выборы и инаугурация прошли в этом году, чтобы срок полномочий президента составлял пять, а не шесть лет.

Ранее оппозиционный канал Mtavari сообщал, что на пост президента Грузии рассматриваются кандидатуры главы Грузинской мечты Ираклия Гарибашвили и Константина Гамсахурдии – сына первого президента страны Звиада Гамсахурдии.

Также 26 ноября стало известно, что обновленный состав правительства Грузии будет утвержден на заседании парламента в четверг, 28 ноября. Легитимность парламента не признают действующая президент страны Саломе Зурабишвили и оппозиционные политические силы.

Впервые президента Грузии будет выбирать не население, а Избирательная коллегия. Согласно Конституции, в состав коллегии входят 300 человек, в том числе 150 депутатов парламента Грузии, члены Верховной рады Аджарии и Абхазской автономной республики (в изгнании).

В этом году 109 членов коллегии из состава представительных органов местного самоуправления выдвинут соответствующие политические партии согласно квотам, определенным Центральной избирательной комиссией.

Квоты определяются с соблюдением принципа пропорционального географического представительства и в соответствии с пропорцией по итогам выборов в органы местного самоуправления, проведенные в 2021 году. Состав Избирательной коллегии утвердит ЦИК.

Более 60 депутатов от оппозиции, вероятно, не примут участие в голосовании, поскольку они не признают легитимность парламента XI созыва. Пока неясно, будут ли участвовать в голосовании представители оппозиции из органов местного самоуправления.