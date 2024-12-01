На тлі протестів у Тбілісі Євросоюз обіцяє владі Грузії "прямі наслідки"

Кая Каллас наголосила, що країни ЄС обговорюватимуть потенційні заходи щодо Грузії, серед яких можуть бути санкції та обмеження на видання віз

Кая Каллас (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас не виключила, що блок може запровадити санкції проти Грузії на тлі відмови влади країни від євроінтеграції.

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"Ми засуджуємо насильство проти протестувальників і засмучені сигналами керівної партії про те, що вони не продовжують шлях Грузії до ЄС і що країна перебуває на шляху демократичного відступу. Це матиме прямі наслідки з боку ЄС", – написала вона у соцмережі X.

За даними DW, Каллас наголосила, що країни ЄС обговорюватимуть потенційні заходи щодо Грузії, серед яких можуть бути санкції та обмеження на видачу віз.

Раніше стало відомо, що низка послів Грузії у європейських країнах оголосили про відставку на знак протесту проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" призупинити процес євроінтеграції країни.