На тлі протестів у Тбілісі Євросоюз обіцяє владі Грузії "прямі наслідки"
Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас не виключила, що блок може запровадити санкції проти Грузії на тлі відмови влади країни від євроінтеграції.
"Ми засуджуємо насильство проти протестувальників і засмучені сигналами керівної партії про те, що вони не продовжують шлях Грузії до ЄС і що країна перебуває на шляху демократичного відступу. Це матиме прямі наслідки з боку ЄС", – написала вона у соцмережі X.
За даними DW, Каллас наголосила, що країни ЄС обговорюватимуть потенційні заходи щодо Грузії, серед яких можуть бути санкції та обмеження на видачу віз.
Раніше стало відомо, що низка послів Грузії у європейських країнах оголосили про відставку на знак протесту проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" призупинити процес євроінтеграції країни.
- 28 листопада Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори.
- Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися мітинги, які тривають донині.
- 30 листопада проєвропейська президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом.