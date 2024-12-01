Грузини четвертий день виходять на мітинги проти проросійської влади – відео, фото
У Тбілісі та в інших містах Грузії четвертий день продовжуються акції проти проросійської влади партії "Грузинська мрія", яка напередодні заявила про згортання шляху країни до Євросоюзу.
Уже традиційно мітинг проходить біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі – там силовики вчергове поливають протестувальників з водометів.
Медіа NEWSGEORGIA зазначає, що вода при цьому крижана, в місті +4 градуси тепла.
Проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу" опублікував кадри, на яких видно, що силовики поливають мітингарів з водометів з парламентської будівлі:
Натомість мітингарі продовжують "обстрілювати" парламент та силовиків піротехнікою, передає ЗМІ.
Журналіст Зураб Джавадзе показав фото протестувальників на вулиці Шевченка (в одному кварталі від Руставелі, йде паралельно проспекту). Деякі мітингарі – з саморобними щитами та палками:
За даними NEWSGEORGIA, спецпризначенці на столичній площі Свободи чекає на наказ для зачистки проспекта Руставелі, протистояння триває й після опівночі за місцевим часом (на дві години пізніше, аніж у Києві).
"Протестувальників періодично поливають водою, у відповідь летять феєрверки. Люди концентруються на ділянці майже до самої опери", – передає медіа.
Місцевий Telegram-канал Tbilisi life пише, що спецпризначенці почали використовувати різноманітні предмети, через що декілька людей отримали травми. Зокрема, за даними медіа співробітники МВС, коли перебували на території парламента, почали кидати каміння у бік протестувальників – й ті почали робити те саме у відповідь.
Ехо Кавказа публікує відео, як мітингарі кидають каміння у бік силовиків.
На момент публікації, протести у центрі Тбілісі продовжуються.
- 28 листопада Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори.
- Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися мітинги, які тривають донині.
- 30 листопада проєвропейська президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом.