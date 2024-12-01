Грузини четвертий день виходять на мітинги проти проросійської влади – відео, фото

З'явилися фото мітингарів з саморобними щитами та палками

Мітинг у Тбілісі 1 грудня 2024 року (Фото: DAVID MDZINARISHVILI / EPA)

У Тбілісі та в інших містах Грузії четвертий день продовжуються акції проти проросійської влади партії "Грузинська мрія", яка напередодні заявила про згортання шляху країни до Євросоюзу.

Уже традиційно мітинг проходить біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі – там силовики вчергове поливають протестувальників з водометів.

Медіа NEWSGEORGIA зазначає, що вода при цьому крижана, в місті +4 градуси тепла.

Проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу" опублікував кадри, на яких видно, що силовики поливають мітингарів з водометів з парламентської будівлі:

Натомість мітингарі продовжують "обстрілювати" парламент та силовиків піротехнікою, передає ЗМІ.

Журналіст Зураб Джавадзе показав фото протестувальників на вулиці Шевченка (в одному кварталі від Руставелі, йде паралельно проспекту). Деякі мітингарі – з саморобними щитами та палками:

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За даними NEWSGEORGIA, спецпризначенці на столичній площі Свободи чекає на наказ для зачистки проспекта Руставелі, протистояння триває й після опівночі за місцевим часом (на дві години пізніше, аніж у Києві).

"Протестувальників періодично поливають водою, у відповідь летять феєрверки. Люди концентруються на ділянці майже до самої опери", – передає медіа.

Місцевий Telegram-канал Tbilisi life пише, що спецпризначенці почали використовувати різноманітні предмети, через що декілька людей отримали травми. Зокрема, за даними медіа співробітники МВС, коли перебували на території парламента, почали кидати каміння у бік протестувальників – й ті почали робити те саме у відповідь.

Ехо Кавказа публікує відео, як мітингарі кидають каміння у бік силовиків.

На момент публікації, протести у центрі Тбілісі продовжуються.