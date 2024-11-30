США призупинили стратегічне партнерство з Грузією, а в країні мітингують проти проросійської влади

Протест біля грузинського парламенту (Фото: DAVID MDZINARISHVILI / EPA)

Сполучені Штати призупинили своє стратегічне партнерство з Грузією, повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер. Тим часом в країні продовжуються протести проти політики проросійської влади.

"Рішення Грузинської мрії призупинити вступ до ЄС є зрадою конституції Грузії. Ми засуджуємо надмірну силу, застосовану проти грузин, які користуються своєю свободою протесту, і призупинили наше стратегічне партнерство з Грузією", – написав речник Держдепу.

У розширеній заяві на сайті відомства Міллер зазначив, що своїм рішенням про призупинення євроінтеграції Грузинська мрія зробила свою країну "більш вразливою для Кремля".

Речник зазначив, що різноманітні антидемократичні дії керівної партії Грузії порушили основні принципи стратегічного партнерства між країнами, що грунтувалося на спільних цінностях і зобов’язаннях щодо демократії, верховенства права, громадянського суспільства, поваги до прав людини та основних свобод, а також зусиллях щодо боротьби з корупцією.

"Ми знову закликаємо грузинський уряд повернутися на євроатлантичний шлях, прозоро розслідувати всі порушення на парламентських виборах і скасувати антидемократичні закони, які обмежують свободу зібрань і вираження думок", – заявив посадовець.

Також США закликали всі сторони забезпечити мирний характер протестів. У Грузії ж продовжуються акції проти проросійської влади.

Зокрема протестувальники навпроти парламенту спалили опудало прем'єра Іраклі Кобахідзе, пише агенція EPA. Проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказа" пише, що це було опудало Бідзіни Іванішвілі, проросійського олігарха та засновника керівної партії "Грузинська мрія.

Фото: DAVID MDZINARISHVILI / EPA

Місцеві ресурси публікують відео з барикадами, котрі протестувальники звели на проспекті Руставелі (там знаходиться будівля парламенту.

Тим часом Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що протест біля парламенту "повністю вийшов за рамки" закону та "набув зовсім насильницького характеру", а біля верхнього входу до владної будівлі був застосований водомет проти мітингарів, передає Ехо Кавказу.

Newsgeorgia пише, що окрім водомета силовики застосували перцовий спрей.

На вулиці Братів Зубалашвілі (у кварталі від проспекту Руставелі, йде паралельно йому) протестувальники "обстрілюють" спецпризначенців петардами, натомість у відповідь ті застосували водомет, заявляє ЗМІ.

Згодом з'явилися відео, як мітингарі використовують проти силовиків багатоствольний фейєрверк: