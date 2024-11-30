США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а в стране продолжаются протесты

Протест у грузинского парламента (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Соединенные Штаты приостановили свое стратегическое партнерство с Грузией, сообщил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер. Тем временем в стране продолжаются протесты против политики пророссийских властей.

"Решение Грузинской мечты приостановить вступление в ЕС является предательством конституции Грузии. Мы осуждаем чрезмерную силу, примененную против грузин, пользующихся своей свободой протеста, и приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией", – написал представитель Госдепа.

В расширенном заявлении на сайте ведомства Миллер отметил, что своим решением о приостановлении евроинтеграции Грузинская мечта сделала свою страну "уязвимее для Кремля".

Спикер отметил, что различные антидемократические действия руководящей партии Грузии нарушили основные принципы стратегического партнерства между странами, что основывалось на общих ценностях и обязательствах по демократии, верховенству права, гражданскому обществу, уважению прав человека и основным свободам, а также усилиям по борьбе с коррупцией.

"Мы снова призываем грузинское правительство вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения на парламентских выборах и упразднить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и выражение мнений", – заявил чиновник.

Также США призвали все стороны обеспечить мирный характер протестов. В Грузии же продолжаются акции против пророссийских властей.

В частности, протестующие напротив парламента сожгли чучело премьера Иракли Кобахидзе, пишет агентство EPA. Проект Радио Свобода "Эхо Кавказа" пишет , что это было чучело Бидзины Иванишвили, пророссийского олигарха и основателя руководящей партии "Грузинская мечта".

Фото: DAVID MDZINARISHVILI / EPA

Местные ресурсы публикуют видео с баррикадами, которые протестующие построили на проспекте Руставели (там находится здание парламента).

Между тем Министерство внутренних дел Грузии заявило, что протест возле парламента "полностью вышел за рамки" закона и "приобрел совершенно насильственный характер", а у верхнего входа во властное здание был применен водомет против митингующих, передает Эхо Кавказа.

Newsgeorgia пишет , что кроме водомета силовики применили перечный спрей.

На улице Братьев Зубалашвили (в квартале от проспекта Руставели, идет параллельно ему) протестующие "обстреливают" спецназовцев петардами, а в ответ те применили водомет, заявляет СМИ.

Впоследствии появились видео, как митингующие используют против силовиков многоствольный фейерверк: