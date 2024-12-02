У Грузії поліція затримала понад 200 людей під час протестів
У столиці Грузії Тбілісі за чотири дні протестів затримали 224 особи. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ країни.
Затриманих звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі поліції. Суд уже наклав штрафи на 36 осіб, 34 затримані були відправлені під адміністративний арешт. Загалом до суду подали матеріали щодо 98 осіб.
Двом учасникам акцій протесту висунули звинувачення за кримінальними статтями: напад на поліцейських та заподіяння шкоди майну, зокрема муніципальному. Обвинуваченим 2003 та 2007 років народження — до семи років за ґратами.
Також у МВС заявили, що внаслідок зіткнень із протестувальниками постраждали загалом 113 правоохоронців, з яких 21 – минулої ночі. Повідомляється, що у деяких силовиків "серйозні травми" голови, обличчя та тіла. Четверо правоохоронців у лікарні.
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