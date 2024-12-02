Страны Балтии договорились о санкциях против тех, кто разгонял митинги в Грузии

Глава евродипломатии также пообещала "прямые последствия" со стороны ЕС для грузинских властей

Флаги стран Балтии вокруг башни Гедимина в Вильнюсе (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Латвия, Литва и Эстония совместно договорились о введении национальных санкций против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Об этом сообщил глава литовской дипломатии Габриелюс Ландсбергис.

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"В наших странах не приветствуют противников демократии и нарушителей прав человека", – написал он вечером в воскресенья.

В тот же день новоизбранная глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала "прямые последствия" со стороны ЕС для грузинских властей.

1 декабря в Грузии продолжились митинги против пророссийских властей партии "Грузинская мечта", объявившей о сворачивании евроинтеграции.

Традиционно акция проходила и у здания грузинского парламента: силовики применяли водометы и слезоточивый газ, а протестующие – пиротехнику.

Местный ресурс NEWSGEORGIA пишет: по состоянию на 7:00 по местному времени (на 2 часа вперед по сравнению с Киевом) полиция и спецназовцы зачистили проспект Руставели, где находится здание парламента, а оставшиеся протестующие собрались возле метро, где и начались жесткие задержания с избиением митингующих.

Другая часть участников акции выдвинулась к проспекту Чавчавадзе, где разгон продолжился – протестующих преследовали не только на улице, но и во дворах, переулках и подъездах, а "под горячую руку" силовиков попадали и просто шедшие на работу, отметили в медиа.

По данным правозащитников, в течение утренних часов задержаны более 50 человек.

28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы.

В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались митинги которые продолжаются до сих пор.

30 ноября проевропейская президент Грузии Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция продлится до избрания нового президента новым парламентом.