Страны Балтии договорились о санкциях против тех, кто разгонял митинги в Грузии
Флаги стран Балтии вокруг башни Гедимина в Вильнюсе (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Латвия, Литва и Эстония совместно договорились о введении национальных санкций против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Об этом сообщил глава литовской дипломатии Габриелюс Ландсбергис.

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"В наших странах не приветствуют противников демократии и нарушителей прав человека", – написал он вечером в воскресенья.

В тот же день новоизбранная глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала "прямые последствия" со стороны ЕС для грузинских властей.

1 декабря в Грузии продолжились митинги против пророссийских властей партии "Грузинская мечта", объявившей о сворачивании евроинтеграции.

Традиционно акция проходила и у здания грузинского парламента: силовики применяли водометы и слезоточивый газ, а протестующие – пиротехнику.

Местный ресурс NEWSGEORGIA пишет: по состоянию на 7:00 по местному времени (на 2 часа вперед по сравнению с Киевом) полиция и спецназовцы зачистили проспект Руставели, где находится здание парламента, а оставшиеся протестующие собрались возле метро, где и начались жесткие задержания с избиением митингующих.

Другая часть участников акции выдвинулась к проспекту Чавчавадзе, где разгон продолжился – протестующих преследовали не только на улице, но и во дворах, переулках и подъездах, а "под горячую руку" силовиков попадали и просто шедшие на работу, отметили в медиа.

По данным правозащитников, в течение утренних часов задержаны более 50 человек.

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