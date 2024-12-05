У Тбілісі пройшла перша мирна ніч протестів: без зіткнень, але із затриманнями
У Тбілісі за тиждень масштабних проєвропейських протестів у ніч проти 5 грудня вперше обійшлося без сутичок із поліцією, проте із затриманнями. Про це повідомляє видання NewsGeorgia.
Журналісти пишуть, що цієї ночі демонстранти спокійно зібралися біля парламенту, а потім перемістилися до площі Республіки, де акція завершилася близько 04:30.
Водночас, як зазначає видання, затримань уникнути не вдалося. Поліція схопила двох людей після суперечки з правоохоронцями на вулиці Чичинадзе.
Ще трьох учасників протесту затримали до початку мітингу під час перевірки пасажирів біля станції метро "Площа Свободи". Поліціянти заявили, що виявили у них "протиправні предмети".
"Ближче до другої ночі демонстранти перемістилися від парламенту ближче до площі Республіки. Близько 04:30 вони розійшлися з Руставелі", – заявили у виданні.
00:00, December 5 – #Tbilisi— Netgazeti (@netgazeti) December 4, 2024
The protest rally spans from Parliament to the Rustaveli Metro, with music lifting spirits near the Opera House.
The music band Mechanical Rainbow.#GeorgiaProtests #RepressionInGeorgia pic.twitter.com/6tsUXmETVR
02:00 December 5 – #Tbilisi— Netgazeti (@netgazeti) December 4, 2024
People are fleeing from tear gas and then go back.
Earlier today, officers stationed at metro stations confiscated gas masks and face masks, leaving many defenseless against widespread tear gas attacks. #GeorgiaProtests #RepressionInGeorgia pic.twitter.com/CIdKMTSqRz
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