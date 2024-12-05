У Тбілісі пройшла перша мирна ніч протестів: без зіткнень, але із затриманнями
Фото: EPA-EFEDAVID MDZINARISHVILI

У Тбілісі за тиждень масштабних проєвропейських протестів у ніч проти 5 грудня вперше обійшлося без сутичок із поліцією, проте із затриманнями. Про це повідомляє видання NewsGeorgia.

Журналісти пишуть, що цієї ночі демонстранти спокійно зібралися біля парламенту, а потім перемістилися до площі Республіки, де акція завершилася близько 04:30.

Водночас, як зазначає видання, затримань уникнути не вдалося. Поліція схопила двох людей після суперечки з правоохоронцями на вулиці Чичинадзе.

Ще трьох учасників протесту затримали до початку мітингу під час перевірки пасажирів біля станції метро "Площа Свободи". Поліціянти заявили, що виявили у них "протиправні предмети".

"Ближче до другої ночі демонстранти перемістилися від парламенту ближче до площі Республіки. Близько 04:30 вони розійшлися з Руставелі", – заявили у виданні.

  • 28 листопада 2024 року Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори. Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви в Тбілісі почалися мітинги, які тривають досі.
  • 30 листопада проєвропейська президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом.
  • 2 грудня МВС країни повідомило, що за чотири дні протестів у Тбілісі затримали 224 особи.
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