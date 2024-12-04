Мер Тбілісі пообіцяв "відповідь" держслужбовцям, які підтримали протести

Каха Каладзе (Фото: Грузинська мрія)

Мер Тбілісі та генеральний секретар партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе заявив, що "спроби диверсій" державних службовців, які підтримали протести, не залишаться без відповіді влади. Про це повідомляє місцевий новинний журнал Sova.

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На засіданні міської ради Каладзе заявив, що частина співробітників мерії підтримала петицію, яка, за його словами, нібито була частиною плану державного перевороту.

"Цими днями було здійснено спробу повалення держорганів шляхом саботажу, піднятого держслужбовцями, що було однією зі складових частин плану державного перевороту. Ми бачили петиції, які були поширені. Петицію підтримали 229 працівників мерії з 32 000. Спроба диверсії, повірте, не залишиться без відповіді, звісно, у рамках конституції та закону", – наголосив він.