Зурабішвілі може отримати притулок у Литві за потреби – радниця президента країни

Якщо ситуація цього вимагатиме, Литва висловила готовність допомогти Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі (Фото: EPA/Radek Pietruszka)

Литва готова надати притулок президентці Грузії Саломе Зурабішвілі, якщо вона опиниться у небезпеці. Про це заявила старша радниця президента Литви Аста Скайсгіріте, яку цитує Delfi.

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Вона підкреслила, що Зурабішвілі чітко заявила, що залишатиметься зі своїм народом у Тбілісі, але у разі необхідності Вільнюс готовий допомогти.

"Звісно, що Литва надала б притулок, якби виникла така необхідність", – заявила радниця.