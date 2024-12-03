Зурабішвілі може отримати притулок у Литві за потреби – радниця президента країни
Литва готова надати притулок президентці Грузії Саломе Зурабішвілі, якщо вона опиниться у небезпеці. Про це заявила старша радниця президента Литви Аста Скайсгіріте, яку цитує Delfi.
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Вона підкреслила, що Зурабішвілі чітко заявила, що залишатиметься зі своїм народом у Тбілісі, але у разі необхідності Вільнюс готовий допомогти.
"Звісно, що Литва надала б притулок, якби виникла така необхідність", – заявила радниця.
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