Зурабишвили может получить убежище в Литве при необходимости – советник президента страны

Если ситуация этого потребует, Литва выразила готовность помочь Зурабишвили

Саломе Зурабишвили (Фото: EPA/Radek Pietruszka)

Литва готова предоставить убежище президенту Грузии Саломе Зурабишвили, если она окажется в опасности. Об этом заявила старший советник президента Литвы Аста Скайсгирите, которую цитирует Delfi.

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Она подчеркнула, что Зурабишвили четко заявила, что будет оставаться со своим народом в Тбилиси, но в случае необходимости Вильнюс готов помочь.

"Конечно, Литва предоставила бы убежище, если бы возникла такая необходимость", – заявила советник.