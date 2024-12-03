Зурабишвили может получить убежище в Литве при необходимости – советник президента страны
Литва готова предоставить убежище президенту Грузии Саломе Зурабишвили, если она окажется в опасности. Об этом заявила старший советник президента Литвы Аста Скайсгирите, которую цитирует Delfi.
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Она подчеркнула, что Зурабишвили четко заявила, что будет оставаться со своим народом в Тбилиси, но в случае необходимости Вильнюс готов помочь.
"Конечно, Литва предоставила бы убежище, если бы возникла такая необходимость", – заявила советник.
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