"Насилие не останется без последствий". Украинский МИД осудил действия властей Грузии
Министерство иностранных дел Украины "решительно осуждает" нарушения прав человека и применение силы против продолжающихся мирных демонстрантов в Грузии, а насилие "не останется без последствий". Такое заявление появилось на сайте дипломатического ведомства.
"Грузинские власти должны уважать основополагающее право граждан на мирный протест. Тем более что причиной протестов является решение правительства поставить на паузу движение Грузии в Европейский союз вопреки европейским стремлениям грузинского народа", – заявил МИД.
Также украинскую сторону удивляет попытка грузинских властей убеждать, что евроинтеграция страны якобы продолжается, хотя ее действия свидетельствуют о "развороте Грузии в сторону Москвы".
Дипломатическое ведомство напомнило: "В свое время пресловутые украинские политики, пытавшиеся развернуть Украину с пути в ЕС в российское иго, также рассказывали, что всего-то "приостанавливают", а не сворачивают евроинтеграцию нашей страны".
Также МИД отверг "упорные попытки" властей Грузии втянуть Украину во внутриполитические процессы в своей стране. По мнению ведомства, грузинскому правительству следует прекратить пугать своих граждан мифическим "украинским сценарием", когда на практике власти страны реализуют "беларусский сценарий".
В то же время Украина была и остается благосклонной к демократическим преобразованиям в Грузии и ее дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции, которые отвечают интересам народа страны, отметили в сообщении. Относительно этого МИД выразил солидарность с грузинскими коллегами-дипломатами, публично выступившими против решения властей Грузии по выходу из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС.
"Хорошо понимаем вызовы, перед которыми встают грузинские коллеги, ведь в 2004 и 2014 годах, в одни из самых критических моментов украинской истории, дипломатическая служба Украины стала в защиту демократического выбора украинского народа, показав пример профессиональной и гражданской отваги", – отметило министерство.
Ведомство убеждено, что евроинтеграция является ключом к стабильности, процветанию и укреплению грузинских демократических институтов и стремится к "успешному будущему для наших народов в большой европейской семье".
МИД акцентировал: "Наша солидарность с грузинским народом остается непоколебимой".
- 28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся митинги.
- 30 ноября проевропейская президент Грузии Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция будет продолжаться до избрания нового президента новым парламентом .
- 2 декабря МВД страны сообщило, что за четыре дня протестов в Тбилиси задержали 224 человека.