"Насилля не залишиться без наслідків". Українське МЗС засудила дії влади Грузії
Будівля МЗС (Фото: Depositphotos)

Міністерство закордонних справ України "рішуче засуджує" порушення прав людини та застосування сили проти мирних демонстрантів у Грузії, що тривають, а насилля "не залишиться без наслідків". Така заява з'явилася на сайті дипломатичного відомства.

"Грузинська влада має поважати основоположне право громадян на мирний протест. Тим більше що причиною протестів є рішення уряду поставити на паузу рух Грузії до Європейського союзу всупереч європейським прагненням грузинського народу", – заявило МЗС.

Також українську сторону дивує намагання грузинської влади переконувати, що євроінтеграція країни нібито триває, хоча її ж дії свідчать про "розворот Грузії в бік Москви".

Дипломатичне відомство нагадало: "Свого часу горезвісні українські політики, які намагалися розвернути Україну з шляху до ЄС у російське ярмо, так само розповідали, що всього лише "призупиняють", а не згортають євроінтеграцію нашої країни".

Також МЗС відкинуло "наполегливі спроби" влади Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси у своїй країні. На думку відомства, грузинському уряду варто припинити лякати своїх громадян міфічним "українським сценарієм", коли на практиці влада країни реалізовує "білоруський сценарій".

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Водночас Україна була і залишається прихильною демократичним перетворенням у Грузії та її подальшій європейській і євроатлантичній інтеграції, які відповідають інтересам народу країни, зауважили в повідомленні. Стосовно цього МЗС висловило солідарність з грузинськими колегами-дипломатами, котрі публічно виступили проти рішення влади Грузії щодо виходу з порядку денного переговорів про вступ до ЄС.

"Добре розуміємо виклики, перед якими постають грузинські колеги, адже у 2004 та 2014 роках, в одні з найкритичніших моментів української історії, дипломатична служба України стала на захист демократичного вибору українського народу, показавши приклад професійної та громадянської відваги", – зауважило міністерство.

Відомство переконано, що євроінтеграція є ключем до стабільності, процвітання та зміцнення грузинських демократичних інститутів, й прагне "успішного майбутнього для наших народів у великій європейській родині".

МЗС акцентувало: "Наша солідарність із грузинським народом залишається непохитною".

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