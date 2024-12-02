"Насилля не залишиться без наслідків". Українське МЗС засудила дії влади Грузії

На думку відомства, грузинському уряду варто припинити лякати своїх громадян міфічним "українським сценарієм", коли на практиці та реалізовує "білоруський сценарій"

Будівля МЗС (Фото: Depositphotos)

Міністерство закордонних справ України "рішуче засуджує" порушення прав людини та застосування сили проти мирних демонстрантів у Грузії, що тривають, а насилля "не залишиться без наслідків". Така заява з'явилася на сайті дипломатичного відомства.

"Грузинська влада має поважати основоположне право громадян на мирний протест. Тим більше що причиною протестів є рішення уряду поставити на паузу рух Грузії до Європейського союзу всупереч європейським прагненням грузинського народу", – заявило МЗС.

Також українську сторону дивує намагання грузинської влади переконувати, що євроінтеграція країни нібито триває, хоча її ж дії свідчать про "розворот Грузії в бік Москви".

Дипломатичне відомство нагадало: "Свого часу горезвісні українські політики, які намагалися розвернути Україну з шляху до ЄС у російське ярмо, так само розповідали, що всього лише "призупиняють", а не згортають євроінтеграцію нашої країни".

Також МЗС відкинуло "наполегливі спроби" влади Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси у своїй країні. На думку відомства, грузинському уряду варто припинити лякати своїх громадян міфічним "українським сценарієм", коли на практиці влада країни реалізовує "білоруський сценарій".

Водночас Україна була і залишається прихильною демократичним перетворенням у Грузії та її подальшій європейській і євроатлантичній інтеграції, які відповідають інтересам народу країни, зауважили в повідомленні. Стосовно цього МЗС висловило солідарність з грузинськими колегами-дипломатами, котрі публічно виступили проти рішення влади Грузії щодо виходу з порядку денного переговорів про вступ до ЄС.

"Добре розуміємо виклики, перед якими постають грузинські колеги, адже у 2004 та 2014 роках, в одні з найкритичніших моментів української історії, дипломатична служба України стала на захист демократичного вибору українського народу, показавши приклад професійної та громадянської відваги", – зауважило міністерство.

Відомство переконано, що євроінтеграція є ключем до стабільності, процвітання та зміцнення грузинських демократичних інститутів, й прагне "успішного майбутнього для наших народів у великій європейській родині".

МЗС акцентувало: "Наша солідарність із грузинським народом залишається непохитною".

28 листопада Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори. Того ж дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви в Тбілісі почалися мітинги, які тривають досі.

30 листопада проєвропейська президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом.

2 грудня МВС країни повідомило, що за чотири дні протестів у Тбілісі затримали 224 особи.