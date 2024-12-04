Мэр Тбилиси пообещал "ответ" госслужащим, которые поддержали протесты
Мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что "попытки диверсий" государственных служащих, которые поддержали протесты, не останутся без ответа властей. Об этом сообщает местный новостной журнал Sova.
На заседании городского совета Каладзе заявил, что часть сотрудников мэрии поддержала петицию, которая, по его словам, якобы являлась частью плана государственного переворота.
"На днях была предпринята попытка свержения госорганов путем саботажа, поднятого госслужащими, что было одной из составных частей плана государственного переворота. Мы видели распространенные петиции. Петицию поддержали 229 работников мэрии из 32 000. Попытка диверсии, поверьте, не останется без ответа, конечно, в рамках конституции и закона", – подчеркнул он.
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