Україна запроваджує санкції проти влади Грузії: Зеленський підписав указ

Президент закликав владу США та інших країн діяти так само і бути рішучими

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ, який надає силу рішенню Ради національної безпеки та оборони про запровадження санкцій проти грузинської влади.

"Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи. Не можна втратити нікого в цьому регіоні: ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатися проти Москви", – заявив він.

Президент закликав США, Євросоюз і всіх у світі діяти так само.

Санкції, зокрема, торкнулися олігарха та засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі та 19 його спільників, уточнили в Офісі президента.