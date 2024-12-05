Україна запроваджує санкції проти влади Грузії: Зеленський підписав указ
Президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ, який надає силу рішенню Ради національної безпеки та оборони про запровадження санкцій проти грузинської влади.
"Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи. Не можна втратити нікого в цьому регіоні: ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатися проти Москви", – заявив він.
Президент закликав США, Євросоюз і всіх у світі діяти так само.
Санкції, зокрема, торкнулися олігарха та засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі та 19 його спільників, уточнили в Офісі президента.
- 28 листопада 2024 року Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори. Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви в Тбілісі почалися мітинги, які тривають досі.
- 30 листопада проєвропейська президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом.
- 2 грудня МВС країни повідомило, що за чотири дні протестів у Тбілісі затримали 224 особи.