Зеленский сегодня "не принадлежит себе, не принадлежит своей семье, и, что тяжелее всего, не принадлежит Украине", сказал Каха Каладзе

Каха Каладзе (Фото: ЕРА)

Мэр Тбилиси и один из лидеров правящей партии Грузии Каха Каладзе опубликовал в Instagram видео, в котором прокомментировал решение президента Владимира Зеленского ввести санкции против Грузинской мечты и лично Каладзе.

Он распространил видео с украинскими субтитрами и заявил, что Зеленский сегодня "не принадлежит себе, не принадлежит своей семье, и, что труднее всего, не принадлежит Украине и украинскому народу".

"Он служит интересам других стран. Я уверен, что украинский народ очень скоро поймет и проанализирует, какие "процессы и при чьей помощи" происходили и привели к катастрофе, которая сегодня, к сожалению, происходит в Украине", – высказался бывший грузинский футболист.

СПРАВКА Антизападные и пророссийские политики придерживаются нарратива Кремля о том, что войну в Украине якобы спровоцировал Запад, а Киев находится под тотальным влиянием Вашингтона. Они используют его для оправдания агрессии России против Украины и дискредитации ее суверенитета. Антизападные и пророссийские политики придерживаются нарратива Кремля о том, что войну в Украине якобы спровоцировал Запад, а Киев находится под тотальным влиянием Вашингтона. Они используют его для оправдания агрессии России против Украины и дискредитации ее суверенитета.

Вечером 4 декабря Зеленский анонсировал санкции против грузинских чиновников на фоне разгона протестов сторонников евроинтеграции. 5 декабря он подписал указ. В санкционный список вошел, в частности, Каладзе.

Президент Грузии Зурабишвили одобрила решение Украины относительно санкций.