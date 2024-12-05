Зурабишвили поддержала санкции Украины против Иванишвили

Саломе Зурабишвили (Фото: EPA)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили одобрила решение Украины относительно санкций против основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили. Поддержку она выразила в своем сообщении в соцсети X.

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Зурабишвили поделилась видеообращением Владимира Зеленского, в котором тот объявляет о санкциях, и добавила к видео комментарий: "Лучше и не скажешь", подчеркнув свое согласие с президентом.

Она поблагодарила Зеленского за это решение и отметила: "Россия пытается вернуть контроль над Черным морем".