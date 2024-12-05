Зурабишвили поддержала санкции Украины против Иванишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили одобрила решение Украины относительно санкций против основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили. Поддержку она выразила в своем сообщении в соцсети X.
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Зурабишвили поделилась видеообращением Владимира Зеленского, в котором тот объявляет о санкциях, и добавила к видео комментарий: "Лучше и не скажешь", подчеркнув свое согласие с президентом.
Она поблагодарила Зеленского за это решение и отметила: "Россия пытается вернуть контроль над Черным морем".
- 28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся митинги.
- 30 ноября проевропейская президент Грузии Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция будет продолжаться до избрания нового президента новым парламентом.
- 2 декабря МВД страны сообщило, что за четыре дня протестов в Тбилиси задержали 224 человека.