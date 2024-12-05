Зурабішвілі підтримала санкції України проти Іванішвілі
Саломе Зурабішвілі (Фото: EPA)

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі схвалила рішення України щодо санкцій проти засновника Грузинської мрії Бідзіни Іванішвілі. Підтримку вона висловила у своєму дописі у соцмережі X. 

Зурабішвілі поділилася відеозверненням Володимира Зеленського, у якому той оголошує про санкції, та додала до відео коментар: "Краще і не скажеш", підкресливши свою згоду з президентом.

Вона подякувала Зеленському за це рішення та зауважила: "Росія намагається повернути контроль над Чорним морем".

  • 28 листопада 2024 року Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори. Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року. Після цієї заяви в Тбілісі почалися мітинги, які тривають досі.
  • 30 листопада проєвропейська президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом.
  • 2 грудня МВС країни повідомило, що за чотири дні протестів у Тбілісі затримали 224 особи.
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