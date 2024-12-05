Зурабішвілі підтримала санкції України проти Іванішвілі

Саломе Зурабішвілі (Фото: EPA)

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі схвалила рішення України щодо санкцій проти засновника Грузинської мрії Бідзіни Іванішвілі. Підтримку вона висловила у своєму дописі у соцмережі X.

Зурабішвілі поділилася відеозверненням Володимира Зеленського, у якому той оголошує про санкції, та додала до відео коментар: "Краще і не скажеш", підкресливши свою згоду з президентом.

Вона подякувала Зеленському за це рішення та зауважила: "Росія намагається повернути контроль над Чорним морем".