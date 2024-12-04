Зеленский – о ситуации в Грузии: Поручил подготовить санкционные решения

Владимир Зеленский заявил, что когда в Москве хвалят грузинские власти, это четко определяет, на кого они работают

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поручил подготовить санкции против представителей властей Грузии на фоне разгона протестов сторонников евроинтеграции. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, комментируя ситуацию в стране.

"И это в Грузии, конечно, не только проблема одного народа и не только нашего региона – как сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России. Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего народа", — сказал Зеленский.

По словам президента, когда в Москве хвалят грузинские власти, это четко определяет, на кого они в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты.

"Точно не для Грузии. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям. Поручил подготовить соответствующие санкционные решения", — подчеркнул глава государства.