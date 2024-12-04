Зеленський – про ситуацію в Грузії: Доручив підготувати санкційні рішення
Президент Володимир Зеленський доручив підготувати санкції проти представників влади Грузії на тлі розгону протестів прихильників євроінтеграції. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, коментуючи ситуацію в країні.
"І це в Грузії, звичайно, не лише проблема одного народу й не тільки нашого регіону – як сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії. Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу", – сказав Зеленський.
За словами президента, коли в Москві хвалять грузинську владу, це чітко окреслює, на кого вони у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести.
"Точно не для Грузії. Ми готуємо нашу юридичну реакцію та працюємо з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій. Доручив підготувати відповідні санкційні рішення", – наголосив глава держави.
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