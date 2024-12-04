У Грузії в офісах опозиційних партій проходять обшуки, є затримання – відео
У середу, 4 грудня, правоохоронці прийшли з обшуками до офісів грузинських опозиційних партій. Про це повідомило Ехо Кавказу.
Зокрема, поліціянти зайшли до офісів "Єдності – Національного руху" та "Коаліції за зміни".
Засновника телекомпанії Mtavari та опозиційної партії "Ахалі", лідера "Коаліції за зміни" Ніку Гварамію затримали правоохоронці біля офісу союзників – партій "Гірчі – більше свободи" та "Дроа". До цього представники МВС провели в офісі обшук.
Затримано й члена "Коаліції за зміни" активіста Гелу Хасая.
Раніше того самого дня поліція прийшла до адміністратора Facebook-платформи Daitove Іллі Глонті.
На цій платформі учасники та організатори протестів діляться різною інформацією про мітинги. Daitove є одним із найактивніших майданчиків у грузинському сегменті соцмереж, налічуючи понад 200 000 учасників.
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