У Грузії в офісах опозиційних партій проходять обшуки, є затримання – відео

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili / EPA)

У середу, 4 грудня, правоохоронці прийшли з обшуками до офісів грузинських опозиційних партій. Про це повідомило Ехо Кавказу.

Зокрема, поліціянти зайшли до офісів "Єдності – Національного руху" та "Коаліції за зміни".

Засновника телекомпанії Mtavari та опозиційної партії "Ахалі", лідера "Коаліції за зміни" Ніку Гварамію затримали правоохоронці біля офісу союзників – партій "Гірчі – більше свободи" та "Дроа". До цього представники МВС провели в офісі обшук.

Затримано й члена "Коаліції за зміни" активіста Гелу Хасая.

Раніше того самого дня поліція прийшла до адміністратора Facebook-платформи Daitove Іллі Глонті.

На цій платформі учасники та організатори протестів діляться різною інформацією про мітинги. Daitove є одним із найактивніших майданчиків у грузинському сегменті соцмереж, налічуючи понад 200 000 учасників.