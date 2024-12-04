В Грузии в офисах оппозиционных партий проходят обыски, есть задержания – видео

Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili / EPA)

В среду, 4 декабря, правоохранители пришли с обысками в офисы грузинских оппозиционных партий. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

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В частности, полицейские зашли в офисы "Единства – Национального движения" и "Коалиции за перемены".

Основателя телекомпании Mtavari и оппозиционной партии "Ахали", лидера "Коалиции за перемены" Нику Гварамию задержали правоохранители возле офиса союзников – партий "Горчи – больше свободы" и "Дроа". До этого представители МВД провели в офисе обыск.

Задержан и член "Коалиции за перемены" активист Гела Хасая.

Ранее в тот же день полиция пришла к администратору Facebook-платформы Daitove Илье Глонти.

На этой платформе участники и организаторы протестов делятся разной информацией о митингах. Daitove является одной из самых активных площадок в грузинском сегменте соцсетей, насчитывая более 200 000 участников.