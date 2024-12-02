Країни Балтії заборонили в'їзд олігарху Іванішвілі й керівництву МВС Грузії

У списку, зокрема, міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та його заступники

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Латвія, Литва та Естонія заборонили в’їзд до країн грузинським високопосадовцям, відповідальним за придушення мирних протестів. Про це повідомило Ехо Кавказу.

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Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс написав у соціальній мережі X, що відмовлено у в’їзді до країни 11 громадянам Грузії через їхню відповідальність за порушення прав людини.

До списку увійшли олігарх Бідзіна Іванішвілі, міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі, його заступники Шалва Бедоідзе, Йосеб Челідзе, Александр Дарахвелідзе, Георгій Бутхузі та інші посадовці МВС.

Рішення країн Балтії запровадити санкції проти Іванішвілі та співробітників МВС Грузії також прокоментувала глава МЗС Латвії Байба Браже.

"Право на мирний протест, вираження думки та зібрання є основними фундаментальними правами людини. Придушення протесту, арешти й побиття сотень людей не можуть залишитися без наслідків. Тому ми вживатимемо заходів, щоб винні не потрапили на територію наших країн", – сказала Браже.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна анонсував запровадження країнами Балтії санкцій проти Грузії.

"Три країни Балтії спільно погодилися запровадити національні санкції проти тих, хто придушував законні протести в Грузії. Противники демократії та порушники прав людини не вітаються в наших країнах", – написав він у соцмережі X.