Страны Балтии запретили въезд олигарху Иванишвили и руководству МВД Грузии

В списке, в частности, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и его заместители

Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд в страны грузинским чиновникам, ответственным за подавление мирных протестов. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в социальной сети X, что отказано во въезде в страну 11 гражданам Грузии из-за их ответственности за нарушение прав человека.

В список вошли олигарх Бидзина Иванишвили, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, его заместители Шалва Бедоидзе, Йосеб Челидзе, Александр Дарахвелидзе, Георгий Бутхузи и другие чиновники МВД.

Решение стран Балтии ввести санкции против Иванишвили и сотрудников МВД Грузии также прокомментировала глава МИД Латвии Байба Браже.

"Право на мирный протест, высказывание мнения и собрания являются основными фундаментальными правами человека. Подавление протеста, аресты и избиение сотен людей не могут остаться без последствий. Поэтому мы будем принимать меры, чтобы виновные не попали на территорию наших стран", — сказала Браже.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна анонсировал введение странами Балтии санкций против Грузии.

"Три страны Балтии совместно согласились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах", – написал он в соцсети X.