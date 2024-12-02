Страны Балтии запретили въезд олигарху Иванишвили и руководству МВД Грузии
Латвия, Литва и Эстония запретили въезд в страны грузинским чиновникам, ответственным за подавление мирных протестов. Об этом сообщило Эхо Кавказа.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в социальной сети X, что отказано во въезде в страну 11 гражданам Грузии из-за их ответственности за нарушение прав человека.
В список вошли олигарх Бидзина Иванишвили, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, его заместители Шалва Бедоидзе, Йосеб Челидзе, Александр Дарахвелидзе, Георгий Бутхузи и другие чиновники МВД.
Решение стран Балтии ввести санкции против Иванишвили и сотрудников МВД Грузии также прокомментировала глава МИД Латвии Байба Браже.
"Право на мирный протест, высказывание мнения и собрания являются основными фундаментальными правами человека. Подавление протеста, аресты и избиение сотен людей не могут остаться без последствий. Поэтому мы будем принимать меры, чтобы виновные не попали на территорию наших стран", — сказала Браже.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна анонсировал введение странами Балтии санкций против Грузии.
"Три страны Балтии совместно согласились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах", – написал он в соцсети X.
- 28 ноября Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся до сих пор митинги.
- За четыре дня протестов в Тбилиси силовики задержали более 200 человек.