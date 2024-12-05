Rustavi2: Грузинские силовики задержали украинца по делу о протестах

МИД Украины и посольство пока не комментировали эту информацию

Иллюстративное фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA

В Тбилиси грузинские силовики задержали украинца по делу о протестах, утверждает телеканал Rustavi2.

По данным медиа, задержанию предшествовала поисковая операция, а из рюкзака гражданина Украины были изъяты перцовый баллончик и мобильный телефон – их уже опечатали и, вероятно, направят на экспертизу.

Телеканал сообщает, что мужчину задержали в центре Тбилиси по адресу Орбелиани 12 – правоохранители объяснили украинцу, что он находится под стражей по уголовному делу. Речь идет о деле, связанном с организацией группового насилия, руководством, участием в нем и совершением преступного деяния по публичному призыву.

Задержанному грозит девять лет заключения.

Украинское Министерство иностранных дел и посольство страны в Грузии пока не комментировали эти данные.

Накануне, утром 5 декабря, Украина ввела санкции против пророссийских властей Грузии.

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