Rustavi2: Грузинские силовики задержали украинца по делу о протестах
В Тбилиси грузинские силовики задержали украинца по делу о протестах, утверждает телеканал Rustavi2.
По данным медиа, задержанию предшествовала поисковая операция, а из рюкзака гражданина Украины были изъяты перцовый баллончик и мобильный телефон – их уже опечатали и, вероятно, направят на экспертизу.
Телеканал сообщает, что мужчину задержали в центре Тбилиси по адресу Орбелиани 12 – правоохранители объяснили украинцу, что он находится под стражей по уголовному делу. Речь идет о деле, связанном с организацией группового насилия, руководством, участием в нем и совершением преступного деяния по публичному призыву.
Задержанному грозит девять лет заключения.
Украинское Министерство иностранных дел и посольство страны в Грузии пока не комментировали эти данные.
Накануне, утром 5 декабря, Украина ввела санкции против пророссийских властей Грузии.
- 28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся митинги.
- 30 ноября проевропейская президент Грузии Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция будет продолжаться до избрания нового президента новым парламентом.
- 2 декабря МВД страны сообщило, что за четыре дня протестов в Тбилиси задержали 224 человека. 5 декабря прошла первая мирная ночь протестов: без столкновений, но с задержаниями.