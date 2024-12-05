Rustavi2: Грузинські силовики затримали українця за справою щодо протестів

МЗС України та посольство наразі не коментували цю інформацію

Ілюстративне фото: DAVID MDZINARISHVILI / EPA

У Тбілісі грузинські силовики затримали українця за справою щодо протестів, стверджує телеканал Rustavi2.

За даними медіа, затриманню передувала пошукова операція, а з рюкзака громадянина України були вилучені перцевий балончик та мобільний телефон – їх уже опечатали та, ймовірно, надішлють на експертизу.

Телеканал повідомляє, що чоловіка затримали у центрі Тбілісі за адресою Орбеліані 12 – правоохоронці пояснили українцю, що той перебуває під вартою у межах кримінальної справи. Йдеться про справу, пов'язану з організацією групового насилля, керівництвом, участю у нім та скоєнням злочинного діяння за публічним закликом.

Затриманому загрожує дев'ять років ув'язнення.

Українське Міністерство закордонних справ та посольство країни у Грузії наразі не коментували ці дані.

Напередодні, вранці 5 грудня, Україна запровадила санкції проти проросійської влади Грузії.

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28 листопада 2024 року Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори. Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви в Тбілісі почалися мітинги, які тривають досі.

30 листопада проєвропейська президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом.

2 грудня МВС країни повідомило, що за чотири дні протестів у Тбілісі затримали 224 особи. 5 грудня пройшла перша мирна ніч протестів: без зіткнень, але із затриманнями.