Грузинская оппозиция выдвинула требования к российскому олигарху Иванишвили

Протесты в Грузии (Фото: DAVID MDZINARISHVILI / EPA)

Грузинские оппозиционные политические силы опубликовали свои требования к Бидзине Иванишвили, пророссийскому олигарху и основателю правящей партии страны "Грузинская мечта". Об этом сообщил проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

Речь идет о четырех оппозиционных политических объединениях Грузии, преодолевших проходной барьер на выборах, однако не признающих легитимность парламента ("Коалиция за перемены", "Единое национальное движение", "Сильная Грузия", "За Грузию").

Оппозиция считает, что выполнение ее требований необходимо для выхода из кризиса в стране.

К Иванишвили выдвинули следующие требования:

→ немедленно освободить всех политических заключенных, задержанных в ходе акций, и прекратить все дела против них;

→ назначить новые парламентские выборы, которые будут проведены новым, независимым избирательным органом, и обеспечить политическую нейтральность правоохранительных органов.

"Победа Грузии, нашей свободы, неизбежна!" – говорится в совместном заявлении оппозиции.

28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались митинги, которые продолжаются до сих пор.

30 ноября проевропейская президент Грузии Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

2 декабря МВД страны сообщило, что за четыре дня протестов в Тбилиси задержали 224 человека. 5 декабря прошла первая мирная ночь протестов: без столкновений, но с задержаниями.