Зеленський сьогодні "не належить собі, не належить своїй родині, і, що найважче, не належить Україні", сказав Каха Каладзе

Каха Каладзе (Фото: ЕРА)

Мер Тбілісі та один із лідерів керівної партії Грузії Каха Каладзе опублікував в Instagram відео, в якому прокоментував рішення президента Володимира Зеленського запровадити санкції проти Грузинської мрії та особисто Каладзе.

Він поширив відео з українськими субтитрами і заявив, що Зеленський сьогодні "не належить собі, не належить своїй родині, і, що найважче, не належить Україні та українському народу".

"Він служить інтересам інших країн. Я впевнений, що український народ дуже скоро зрозуміє і проаналізує, які "процеси та за чиєї допомоги" відбувалися та призвели до катастрофи, яка сьогодні, на жаль, відбувається в Україні", – висловився колишній грузинський футболіст.

ДОВІДКА Антизахідні та проросійські політики дотримуються наративу Кремля про те, що війну в Україні нібито спровокував Захід, а Київ перебуває під тотальним впливом Вашингтону. Вони використовують його для виправдання агресії Росії проти України та дискредитації її суверенітету. Антизахідні та проросійські політики дотримуються наративу Кремля про те, що війну в Україні нібито спровокував Захід, а Київ перебуває під тотальним впливом Вашингтону. Вони використовують його для виправдання агресії Росії проти України та дискредитації її суверенітету.

Увечері 4 грудня Зеленський анонсував санкції проти грузинських посадовців на тлі розгону протестів прихильників євроінтеграції. 5 грудня він підписав указ. До санкційного списку увійшов, зокрема, Каладзе.

Президентка Грузії Зурабішвілі схвалила рішення України щодо санкцій.