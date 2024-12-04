Reuters: План Трампа может содержать уступки России со стороны Украины и отказ от НАТО

Неназванные советники Трампа сообщили, что рабочая группа по разработке мирного плана еще не собрана

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis / ЕРА)

Общие черты мирных инициатив советников новоизбранного президента США Дональда Трампа предусматривают территориальные уступки России и никакого членства Украины в НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь интервью с неназванными приближенными лицами Трампа и анализ публичных заявлений.

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Reuters отмечает, что предложения трех ключевых советников Трампа имеют эти "общие элементы".

Четыре анонимных советника заявили, что на прошлой неделе Трампу не удалось собрать центральную рабочую группу для разработки мирного плана. Вместо этого его советники обменялись идеями друг с другом, а в некоторых случаях и с будущим президентом США.

По словам анонимных собеседников, мирное соглашение в итоге, скорее всего, будет зависеть от личного взаимодействия Трампа с президентом Владимиром Зеленским и диктатором России Владимиром Путиным.

Как сообщил один из бывших сотрудников национальной безопасности Трампа, который участвовал в переходном процессе, есть три основных предложения: спецпредставителя по Украине Кита Келлогга, вице-президента Джей Ди Вэнса и экс-главы разведки Трампа Ричарда Гренелла.

По информации старшего советника Трампа по внешней политике, республиканец по-прежнему прислушивается к Гренеллу в европейских вопросах. Гренелл также присутствовал на встрече Трампа и Зеленского в Нью-Йорке, заявил собеседник.

Также США могут применить метод "кнута и пряника": прекратить военную помощь в случае отказа от переговоров со стороны Украины, и увеличить, если откажется Путин, отмечает Reuters.

12 сентября Вэнс назвал возможный мирный план Трампа. Он предусматривает пункты о демилитаризованной зоне и отказе от НАТО.

Официально планы по российско-украинской войне команда Трампа не публиковала, но в медиа распространяются фрагменты таких возможных планов.

29 ноября сообщалось, что Трамп поручил Келлоггу реализовать план мирного урегулирования войны. Замораживание фронта и смягчение санкций РФ — одни из его вероятных пунктов.