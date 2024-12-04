Reuters: План Трампа може містити поступки Росії з боку України та відмову від НАТО

Неназвані радники Трампа повідомили, що робочу групу з розробки мирного плану ще не зібрано

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis / ЕРА)

Загальні риси мирних ініціатив радників новообраного президента США Дональда Трампа містять територіальні поступки Росії та жодного членства України в НАТО. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на інтерв'ю з неназваними наближеними особами Трампа та аналіз публічних заяв.

Reuters зазначає, що пропозиції трьох ключових радників Трампа мають ці "спільні елементи".

Чотири анонімні радники заявили, що минулого тижня Трампу не вдалося зібрати центральну робочу групу для розробки мирного плану. Натомість його радники обмінялися ідеями один з одним, а в деяких випадках і з майбутнім президентом США.

За словами анонімних співрозмовників, мирна угода у результаті, найімовірніше, залежатиме від особистої взаємодії Трампа з президентом Володимиром Зеленським та диктатором Росії Володимиром Путіним.

Як повідомив один із колишніх співробітників національної безпеки Трампа, який брав участь у перехідному процесі, є три основні пропозиції: спецпредставника по Україні Кіта Келлога, віцепрезидента Джей Ді Венса та ексглави розвідки Трампа Річарда Гренелла.

За інформацією старшого радника Трампа із зовнішньої політики, республіканець, як і раніше, прислухається до Гренелла в європейських питаннях. Гренелл також був присутній на зустрічі Трампа та Зеленського у Нью-Йорку, заявив співрозмовник.

Також США можуть застосувати метод "батога і пряника": припинити військову допомогу у разі відмови від переговорів з боку України та збільшити, якщо відмовиться Путін, зазначає Reuters.

12 вересня Венс озвучив можливий мирний план Трампа. Він містить пункти про демілітаризовану зону та відмову від НАТО.

Офіційно плани щодо російсько-української війни команда Трампа не публікувала, але в медіа поширюються фрагменти таких можливих планів.

29 листопада повідомлялося, що Трамп доручив Келлогу реалізувати план мирного врегулювання війни. Заморожування фронту та пом'якшення санкцій РФ — одні з його можливих пунктів.