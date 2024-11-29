Замороження лінії фронту і пом'якшення санкцій з РФ. Що пропонує посланник Трампа у мирному плані

Кіт Келлог (Фото: ЕРА/SARAH SILBIGER)

Обраний президент США Дональд Трамп призначив Кіта Келлога спеціальним посланником в Україні, доручивши йому реалізувати план мирного врегулювання війни. CNN поділилося, що передбачає план.

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Перш за все, Келлог вважає, що адміністрація Байдена надала Україні занадто мало зброї і зробила це із запізненням. За його словами, рішення Трампа у 2018 році надати Україні летальну допомогу продемонструвало силу, необхідну для протидії російському диктатору Володимиру Путіну.

Він також наголосив, що до вторгнення Росії та одразу після нього Україні потрібно було більше озброєння, щоб здобути перемогу.

Келлог підкреслює, що США не повинні брати участь у ще одному конфлікті, оскільки "власні запаси зброї країни виснажені через підтримку України". Це, на його думку, може поставити під загрозу безпеку США у можливому протистоянні Китаю, який може напасти на Тайвань.

Однак повернення окупованих територій, за планом Келлога, має вирішуватися виключно дипломатичним шляхом у майбутньому, ймовірно, вже після зміни влади у Росії.

Представник Трампа закликає до переговорів з Росією, обмеження військової допомоги та перенесення перспектив членства України у НАТО.

Деякі ідеї нового плану для замороження війни в Україні Келлог частково запозичив зі статті Річарда Хааса і Чарльза Купчана, опублікованої у 2023 році.

Згідно з планом, лінії фронту можуть бути заморожені через припинення вогню та введення демілітаризованої зони. В обмін на це Росія отримає часткове послаблення санкцій, а повне зняття обмежень буде можливе тільки після підписання мирної угоди, що задовольняє Україну.

Проте Україна, ймовірно, не погодиться відмовитись від повернення окупованих територій, але буде прагнути до цього виключно дипломатичними шляхами. Податки на експорт російських енергоносіїв направлятимуться на відновлення України, зазначається у матеріалі.

Автори плану визнають, що досягнення цих цілей може потребувати значного часу і зусиль, оскільки, за їх словами, "це вимагатиме майбутнього дипломатичного прориву, який, ймовірно, не відбудеться до того, як Путін піде з посади".

У плані також відзначено, що війна в Україні є боротьбою за цінності, але її не потрібно продовжувати заради ідеалів, які більше не можуть бути увічнені. Водночас цей план може бути тимчасовим компромісом, щоб уникнути ескалації до ядерного конфлікту.

Завершення війни через цей план виглядає сумнівним, оскільки він не враховує повністю можливості Росії порушити угоду та може призвести до подальшого посилення позицій Путіна, підсумовує CNN.