Заморозка фронта и смягчение санкций с РФ. Что предлагает посланник Трампа в мирном плане

Кот Келлог (Фото: ЕРА/SARAH SILBIGER)

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога специальным посланником в Украине, поручив ему реализовать план мирного урегулирования войны. CNN поделилось, что предполагает план.

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Прежде всего, Келлог считает, что администрация Байдена предоставила Украине слишком мало оружия и сделала это с опозданием. По его словам, решение Трампа в 2018 году предоставить Украине летальную помощь продемонстрировало силу, необходимую для противодействия российскому диктатору Владимиру Путину.

Он также подчеркнул, что до вторжения России и сразу после него Украине потребовалось больше вооружения, чтобы одержать победу.

Келлог подчеркивает, что США не должны участвовать в еще одном конфликте, поскольку "собственные запасы оружия страны истощены из-за поддержки Украины". Это, по его мнению, может подвергнуть угрозе безопасность США в возможном противостоянии Китая, который может напасть на Тайвань.

Однако возвращение оккупированных территорий по плану Келлога должно решаться исключительно дипломатическим путем в будущем, вероятно, уже после смены власти в России.

Представитель Трампа призывает к переговорам с Россией, ограничению военной помощи и перенесению перспектив членства Украины в НАТО.

Некоторые идеи нового плана по заморозке войны в Украине Келлог частично заимствовал из статьи Ричарда Хааса и Чарльза Купчана, опубликованной в 2023 году.

Согласно плану линии фронта могут быть заморожены из-за прекращения огня и введения демилитаризованной зоны. В обмен на это Россия получит частичное ослабление санкций, а полное снятие ограничений будет возможно только после подписания мирного соглашения, которое удовлетворит Украину.

Однако Украина, вероятно, не согласится отказаться от возвращения оккупированных территорий, но будет стремиться к этому исключительно дипломатическими путями. Налоги на экспорт российских энергоносителей будут направляться на восстановление Украины, отмечается в материале.

Авторы плана признают, что достижение этих целей может потребовать значительного времени и усилий, поскольку, по их словам, "это потребует предстоящего дипломатического прорыва, который, вероятно, не произойдет до того, как Путин уйдет с поста".

В плане также отмечено, что война в Украине является борьбой за ценности, но ее не нужно продолжать ради идеалов, которые больше не могут быть увековечены. В то же время, этот план может быть временным компромиссом, чтобы избежать эскалации ядерного конфликта.

Завершение войны через этот план выглядит сомнительным, поскольку он не учитывает полностью возможности России нарушить соглашение и может привести к дальнейшему усилению позиций Путина, заключает CNN.