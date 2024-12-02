Зеленський: Україні не вистачає сил повернути деякі захоплені землі військовим шляхом

За словами президента, війна зараз вступила у "складний період"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окуповані території слід повертати дипломатичним шляхом, на військовий не вистачає сил. Про це він сказав у інтерв'ю японському інформагентству Kyodo News.

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За словами Зеленського, повернути деякі окуповані території силою складно. Зокрема, йдеться про Крим, який був захоплений ще 2014 року.

"Нам не вистачає сил повернути Крим. Нашій армії сьогодні недостатньо сил, так і є. Справді, потрібно знаходити дипломатичні шляхи рішення", – сказав президент.

Однак подібні кроки, за словами Зеленського, можна буде розглядати лише тоді, коли Україна буде "досить сильною". Інакше Росія може розпочати нову агресію.

Також український лідер заявив, що повномасштабна війна "вступила у складний період".