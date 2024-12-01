Зеленський: Багато солдатів КНДР опиниться на передовій, Путін використовуватиме як гарматне м'ясо

Президент не повідомив, скільки саме солдатів КНДР уже було ліквідовано, оскільки Україна повинна мати докази, перш ніж оприлюднити таку цифру

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

"Багато" північнокорейських солдатів будуть відправлені на передову у майбутньому, диктатор Володимир Путін використовуватиме їх як "гарматне м'ясо". Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю японській інформаційній агенції Kyodo.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Голова держави підтвердив ліквідацію військових КНДР, дислокованих на заході Росії.

Зеленський не повідомив, скільки саме північнокорейських військових, направлених до Курської області, було вбито чи поранено у боях проти українських сил.

Президент зазначив: є докази того, що близько 12 000 військових КНДР були розгорнуто, проте Україна повинна мати докази, перш ніж оприлюднити точну кількість північнокорейських втрат.

Політик вважає, що у майбутньому "багато" солдатів КНДР будуть відправлені на передову, і беззаперечно, що Путін буде використовувати їх як "гарматне м'ясо".

4 листопада 2024 року Зеленський заявив, що Росія перекинула у Курську область близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї. 7 листопада Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях у Курській області.

27 листопада президент Південної Кореї зустрівся з делегацією на чолі з міністром оборони України Умєровим. Під час зустрічі сторони обмінялися розвідувальними даними про зростання військової співпраці між Росією та КНДР й обговорили спільну відповідь на безпекові загрози, але про військову допомогу з боку Сеула не повідомлялося.

29 листопада ГУР повідомило, що з Північної Кореї до Росії передано понад 5 млн снарядів, 100 балістичних ракет малої дальності та 100 артилерійських систем.