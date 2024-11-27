Умєров зустрівся з президентом Південної Кореї: про військову допомогу не повідомляється

Сторони погодилися продовжувати обмін даними про розгортання північнокорейських військ у РФ та передання озброєнь й технологій між двома режимами

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль зустрівся з делегацією на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Під час зустрічі сторони обмінялися розвідувальними даними про зростання військової співпраці між Росією та КНДР й обговорили спільну відповідь на безпекові загрози, передає слова президентського офісу сеульська агенція Yonhap.

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Йоль підкреслив відданість держави обговоренню з Україною "практичних заходів реагування" для протистояння загрозам безпеці через зв'язки Москви та Пхеньяна, а також підкреслив відданість тісній координації дій зі Сполученими Штатами.

Обидві сторони, разом співпрацюючи з країнами-союзниками, погодилися продовжувати обмін даними про розгортання північнокорейських військ у РФ та передання озброєнь й технологій між двома режимами.

Також українська делегація провела окремі переговори з радником з питань національної безпеки Шін Вон Сіком та міністром оборони Кім Йон Хюном після зустрічі з президентом, аби поділитися розвідданими про північнокорейські війська у Росії. Також представники України висловили сподівання на "поглиблення майбутньої співпраці" з Південною Кореєю, передає офіс голови держави.

Очікувалося, що Умєров звернеться до Південної Кореї за збройною підтримкою, але чиновник не відповів на запитання Yonhap з цього приводу.

Напередодні ЗМІ з посиланням на свої джерела заявило, що Умєров спробує заручитися південнокорейською підтримкою для військових зусиль України.

Раніше, 19 листопада, президент Йоль заявив, що Південна Корея може переглянути свою політику щодо постачання летальної зброї Україні, але це залежатиме від рівня військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

4 листопада 2024 року президент Зеленський заявив, що Росія перекинула у Курську область близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.

7 листопада Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях у Курській області.